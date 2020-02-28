В Екатеринбурге в связи с «Масленицей» увеличилось количество трамваев до ЦПКиО

Сегодня в столице Урала в связи с празднованием «Масленицы» увеличили количество трамваев на маршрутах до ЦПКиО. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».Напомним, основные мероприятия в рамках «Масленицы» проходят в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Там горожане сегодня увидеть шоу-программу сразу на четырех подиумах-блинах с выступлениями различных творческих коллективов.Развлекательная программа рассчитана до 18:00. Центральными событиями станет «Взятие снежной крепости», а также традиционное сожжение шестиметрового чучела Масленицы.