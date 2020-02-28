В екатеринбургской речке обнаружили гранату

11:35 | 1.03.2020

Фото: forpost-sz.ru

В реке Патрушиха на Уктусе житель Екатеринбурга обнаружил предмет, похожий на ручную противопехотную гранату Ф-1.



Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, чтобы обезвредить гранату сотрудникам МВД пришлось прибегнуть к помощи специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» и специалистов сапёрного отделения ОМОН региональной Росгвардии.



Для безопасности граждан объект был вывезен за пределы города, в район деревни Большое Седельниково, и уничтожен.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»