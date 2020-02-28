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10:59 | 1.03.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге фургон влетел в легковушку: машина перевернулась

Накануне поздним вечером, около 23:00, в Екатеринбурге на пересечении улицы Амундсена и Объездной произошла авария с участием фургона Fiat Ducato и Volkswagen.

Очевидцы сообщают, что водитель легковушки ехал по Объездной дороге в сторону улицы Вильгельма де Геннина, начал поворачивать на Амундсена и столкнулся с Fiat, который ехал во встречном направлении. По словам водителя Volkswagen, он стоял в колонне на поворот. Около пяти машин перед ним проехали, а в него въехал Fiat.

В результате столкновения легковушку отбросило в сторону и перевернуло на крышу, Fiat сильно развернуло. У фургона разбита передняя часть кузова и вырвало задние двери.

В аварии никто не пострадал. Удар пришёлся со стороны пассажирского сидения легковушки. Кроме того, в машине сработали подушки безопасности.

В Екатеринбурге фургон влетел в легковушку: машина перевернулась

В Екатеринбурге фургон влетел в легковушку: машина перевернуласьФото: ИА «Ночные новости»

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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