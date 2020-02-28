В Екатеринбурге пропал ребёнок

10:42 | 1.03.2020

В Екатеринбурге пропал 15-летний Максим Соколов. Последний раз его видели 27 февраля.



Приметы: рост 180-185 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на подбородке и правой брови.



На момент пропажи был одет в чёрные кроссовки с белой подошвой, спортивные штаны с белыми полосами во всю длину, чёрную толстовку с красной надписью на груди, тёмно-синюю куртку с оранжевыми вставками на молнии, карманах и рукавах.



Если вам известна информация о местонахождении пропавшего ребёнка – сообщите об этом старшему поиска Максиму, +79950888515.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»