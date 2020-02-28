Новости дня
10:42 | 1.03.2020
В Екатеринбурге пропал ребёнок
Приметы: рост 180-185 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на подбородке и правой брови.
На момент пропажи был одет в чёрные кроссовки с белой подошвой, спортивные штаны с белыми полосами во всю длину, чёрную толстовку с красной надписью на груди, тёмно-синюю куртку с оранжевыми вставками на молнии, карманах и рукавах.
Если вам известна информация о местонахождении пропавшего ребёнка – сообщите об этом старшему поиска Максиму, +79950888515.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:48 | 1.03.2020
Уральские православные отмечают Прощёное воскресенье
11:35 | 1.03.2020
В екатеринбургской речке обнаружили гранату
10:59 | 1.03.2020
В Екатеринбурге фургон влетел в легковушку: машина перевернулась
10:42 | 1.03.2020
В Екатеринбурге пропал ребёнок
04:08 | 1.03.2020
Посетителей пермских МФЦ проконсультируют по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов
19:18 | 29.02.2020
На трассе в Свердловской области произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. Два человека погибли
17:49 | 29.02.2020
В Красноуфимске прошёл митинг против строительства мусорного завода
17:00 | 29.02.2020
На Урале возросла численность копытных животных
16:25 | 29.02.2020
Уральские студенты на встрече с Татьяной Мерзляковой обсудили будущие поправки в Конституцию РФ
15:36 | 29.02.2020
В Екатеринбурге стартует процесс в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в попытке получить взятку от наркоторговца
14:40 | 29.02.2020
Свердловский минздрав примет участие в программе тестирования нового швейцарского препарата
12:38 | 29.02.2020
Картину из Ирбитского музея ИЗО передали на экспертизу. Она может принадлежать кисти Рубенса
11:08 | 29.02.2020
Футбольные фанаты написали открытое письмо губернатору из-за контракта «Уральских авиалиний» со «Спартаком»
10:43 | 29.02.2020
В центре Екатеринбурга 69 жильцов девятиэтажки эвакуировали из-за пожара
09:51 | 29.02.2020
В лобовом ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек
09:47 | 29.02.2020
Определены победители регионального этапа «КЭС-Баскет» в Пермском крае
09:13 | 29.02.2020
В Екатеринбурге пропала 81-летняя женщина
21:04 | 28.02.2020
В Екатеринбурге четыре муниципальных автобуса направят к станции метро «Ботаническая»
20:51 | 28.02.2020
Отделение «Почты России» на Уралмаше временно закрыли из-за ухода на больничный нескольких сотрудников
20:38 | 28.02.2020
В Сысерти благоустроят набережную пруда за 150 миллионов рублей
20:10 | 28.02.2020
В Екатеринбурге представили обновленный проект нового зала филармонии
19:54 | 28.02.2020
Екатеринбургский метрополитен возьмет кредит на 460,5 миллионов рублей, чтобы отремонтировать вагоны
19:36 | 28.02.2020
Жителям Среднего Урала будут приходить единые квитанции за электроэнергию и вывоз мусора
19:18 | 28.02.2020
В столице Урала осудят грабителя из Омска
18:22 | 28.02.2020
По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье дополнительно отремонтируют жилье тружеников тыла
18:14 | 28.02.2020
Движение на перекрестке улиц Тенистой и Соболева в Екатеринбурге закроется почти на 2 недели
18:07 | 28.02.2020
Дмитрий Махонин обсудил совместные проекты с ГК «Роскосмос»
17:47 | 28.02.2020
В Екатеринбурге 1 марта пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня прав потребителей
17:47 | 28.02.2020
В Перми на улицу Монастырскую возвращаются автобусы большого класса
17:32 | 28.02.2020
Екатеринбург вновь принимает бизнес-спикера мирового уровня