В Красноуфимске прошёл митинг против строительства мусорного завода

17:49 | 29.02.2020

Фото: Эдуард Мансуров

Сегодня, 29 февраля, в Красноуфимске прошел митинг против строительства полигона для твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса рядом с городом. Он прошёл на площади перед Центром культуры и досуга города.



На протестной акции была принята резолюция к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане стояли с плакатами «Нет коммунальному грабежу!», «Реформы для народа, а не за счет народа!», «За раздельный сбор», и другими.



По данным бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и участника митинга Эдуарда Мансурова, на акцию пришли сотни горожан. Они выступили с требованием, чтобы в ситуацию вмешался губернатор, а также потребовали отставки министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и лишения ООО «ТБО Экосервис» статуса регионального оператора.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»