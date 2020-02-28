На Урале возросла численность копытных животных

17:00 | 29.02.2020

Фото: brief-obozrenie.ru

На Среднем Урале зафиксировали рекордное количество лосей, кабанов и косуль.



По данным зимнего учета диких животных, который провели специалисты регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, в лесах региона насчитывается 44525 лосей, 45500 косуль и 15230 кабанов. Это рекордный показатель численности копытных животных за последние 10 лет.



«Для того, чтобы кабаны и косули не мигрировали, а оставались на территории области, в охотничьих угодьях их обеспечивают подкормкой в хороших объемах. Искать дополнительный корм им нет никакой необходимости, они никуда с нашей территории не уходят. Кроме этого, приходится регулировать численность волков, которые приходят в нашу область как в хорошую столовую из других регионов», – рассказал директор департамента Александр Кузнецов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»