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15:36 | 29.02.2020
В Екатеринбурге стартует процесс в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в попытке получить взятку от наркоторговца
В настоящее время в Ленинский районный суд Екатеринбурга ушло уголовное дело только в отношении Дмитрия Изибаева, при этом согласно окончательному обвинению с него сняли обвинение по п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»). Вместо неё появилась более мягкая ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Квалификация преступления по взятке осталась прежней.
Дата первого судебного заседания еще не назначена. Дело будет рассматривать судья Александр Суслов.
По данным veved.ru, того самого наркоторговца, с которого пытались, как считает следствие, получить взятку полицейские, уже осудили. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Свердловской области в мае 2019 года, в декабре суд признал его виновным в культивировании конопли и покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Напомним, что Диордий и Изибаев были задержаны вечером 22 февраля оперативниками свердловского УФСБ. По версии следствия, полицейские пытались вымогать 1,5 млн рублей с наркодилера, выращивавшего марихуану в коттеджном поселке «Долинка» в окрестностях Екатеринбурга. После задержания они направились с ним в город, в этот момент сотрудники УФСБ по Свердловской области произвели задержание. О том, что мужчина якобы похищен, в ФСБ сообщила гражданская супруга задержанного.
© «Вечерние ведомости»
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