Свердловский минздрав примет участие в программе тестирования нового швейцарского препарата

14:40 | 29.02.2020

Фото: gornovosti.ru

Свердловский минздрав планирует принять участие в программе тестирования нового швейцарского препарата «Рисдиплам» для детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.



«В Свердловской области дети со СМА при наличии клинических показаний обеспечиваются респираторным медоборудованием – аппаратами для искусственной вентиляции легких, аспираторами, концентраторами кислорода, пульсоксиметрами и так далее. Дети находятся под сопровождением специалистов отделения выездной патронажной паллиативной медпомощи», – рассказали в ведомстве.



Также в департаменте добавили, что в Свердловской области детей с паллиативным статусом, которые получают респираторную помощь больше, чем в среднем по России.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»