Футбольные фанаты написали открытое письмо губернатору из-за контракта «Уральских авиалиний» со «Спартаком»

11:08 | 29.02.2020

Фото: old.fc-ural.ru

«Союз болельщиков Урала» написал открытое письмо к губернатору Евгению Куйвашеву. Поводом стало подписание спонсорского соглашения между «Уральскими авиалиниями» и командой московского «Спартака» на 170 миллионов рублей. Кроме того, авиакомпания стала официальным перевозчиком московского футбольного клуба.



Болельщики попросили губернатора разобраться в том, почему спонсорская поддержка оказывается московскому клубу, когда в ней нуждаются многие спортивные команды Свердловской области – например, ФК «Урал», претендующий на победу в Кубке России, волейбольная команда «Уралочка» и другие команды, испытывающие проблемы с финансированием.



«Евгений Владимирович, считаем, что в ваших силах повлиять на эту ситуацию, остановить эту неприятную для региона тенденцию и сделать так,чтобы этот случай оказался единичным. И зачем вообще одной из крупных и узнаваемых компаний Свердловской области поддерживать клуб, не имеющий к нашему региону никакого отношения, в то время как многие спортивные команды Свердловской области нуждаются в поддержке?» – написали активисты в своём обращении.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»