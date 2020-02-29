В центре Екатеринбурга 69 жильцов девятиэтажки эвакуировали из-за пожара

10:43 | 29.02.2020

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Поздно вечером, 28 февраля, в девятиэтажном доме на улице Луначарского 69 человек были эвакуированы из-за возгорания электросчётчика.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера 28 февраля в 23:21. В жилом доме на ул. Луначарского, 182 произошло возгорание электросчётчика на втором этаже девятиэтажного дома.



На место происшествия выезжали восемь бригад МЧС и 33 спасателя. Из-за сильного задымления спасатели приняли решение экстренно эвакуировать по лестничным маршам 69 человек, в том числе 15 детей.



Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. метра. Пожарные потушили огонь за 25 минут, после чего провели поэтажную проверку всех квартир, проветрили от едких запахов гари и вернули всех жильцов по домам.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»