В Екатеринбурге пропала 81-летняя женщина

09:13 | 29.02.2020

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Свердловской области "Вконтакте"

В Екатеринбурге объявлена в розыск 81-летняя Галина Романовна Страхова. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», в последний раз её видели 28 февраля, а после она не вернулась домой. Сейчас местонахождение женщины неизвестно.



Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, а также короткие седые волосы. Была одета в тёмно-синюю куртку и, возможно, чёрные ботинки.



Если вам известно местонахождение Галины, позвоните инфоргу поискового отряда Дмитрию 8-932-117-67-58, на горячую линию: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»