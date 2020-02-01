Новости дня
21:19 | 28.02.2020
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле Парад Победы планируют транслировать на светодиодных экранах
– В прошлом году были предложения поставить дополнительно светодиодные экраны и организовать на них трансляцию Парада. Очень много людей, находящихся в сформированных колоннах и ждущих начала движения манифестации, просто не видят прохода военной техники и расчётов, – сказал Владислав Пинаев.
В 2020 году такой недочет собираются устранить, так как техническая возможность организации трансляции Парада на экранах есть.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Параде перед центральной трибуной пройдут представители Тагильской ракетной дивизии, отрядов спецназа и ОМОН, а также МВД, ГУФСИН и МЧС. В шествии традиционно примут участие парадные расчёты ветеранов ВДВ и погранвойск, а также учащиеся школ № 13 и № 21 и клуба юных моряков. Планируется, что в общей сложности в Параде будет задействована 21 единица военной техники.
Добавим, что следующее совещание состоится в начале марта в расширенном составе.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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