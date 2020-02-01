В Нижнем Тагиле Парад Победы планируют транслировать на светодиодных экранах

21:19 | 28.02.2020

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил организовать трансляцию Парада Победы на светодиодных экранах. Такое решение он озвучил на рабочем совещании по вопросам организации торжественных мероприятий 9 май.



– В прошлом году были предложения поставить дополнительно светодиодные экраны и организовать на них трансляцию Парада. Очень много людей, находящихся в сформированных колоннах и ждущих начала движения манифестации, просто не видят прохода военной техники и расчётов, – сказал Владислав Пинаев.



В 2020 году такой недочет собираются устранить, так как техническая возможность организации трансляции Парада на экранах есть.



В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Параде перед центральной трибуной пройдут представители Тагильской ракетной дивизии, отрядов спецназа и ОМОН, а также МВД, ГУФСИН и МЧС. В шествии традиционно примут участие парадные расчёты ветеранов ВДВ и погранвойск, а также учащиеся школ № 13 и № 21 и клуба юных моряков. Планируется, что в общей сложности в Параде будет задействована 21 единица военной техники.



Добавим, что следующее совещание состоится в начале марта в расширенном составе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»