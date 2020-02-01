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21:19 | 28.02.2020

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле Парад Победы планируют транслировать на светодиодных экранах

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил организовать трансляцию Парада Победы на светодиодных экранах. Такое решение он озвучил на рабочем совещании по вопросам организации торжественных мероприятий 9 май.

– В прошлом году были предложения поставить дополнительно светодиодные экраны и организовать на них трансляцию Парада. Очень много людей, находящихся в сформированных колоннах и ждущих начала движения манифестации, просто не видят прохода военной техники и расчётов, – сказал Владислав Пинаев.

В 2020 году такой недочет собираются устранить, так как техническая возможность организации трансляции Парада на экранах есть.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Параде перед центральной трибуной пройдут представители Тагильской ракетной дивизии, отрядов спецназа и ОМОН, а также МВД, ГУФСИН и МЧС. В шествии традиционно примут участие парадные расчёты ветеранов ВДВ и погранвойск, а также учащиеся школ № 13 и № 21 и клуба юных моряков. Планируется, что в общей сложности в Параде будет задействована 21 единица военной техники.

Добавим, что следующее совещание состоится в начале марта в расширенном составе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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