В Екатеринбурге четыре муниципальных автобуса направят к станции метро «Ботаническая»

21:04 | 28.02.2020

В Екатеринбурге с 1 марта 2020 года к станции метро «Ботаническая» направят муниципальные автобусы №9, 11, 11м и 17. Об этом сообщил ЕМУП «Гортранс».



Возле подземного перехода и ТЦ «Дирижабль» для автобусов будет организована конечная остановка, которая заменит старое автобусное кольцо, находящееся в районе станции «Южной».



— Конечная остановка автобусов «Южная» переносится на остановочный пункт «Метро "Ботаническая"» на улице Академика Шварца. Движение маршрутов № 9,11,11м будет осуществляться по улицам: Академика Шварца, 8 Марта, Титова, далее по маршруту. Вводятся остановочные пункты: «ТЦ "Дирижабль"», «Бульвар Малахова», «Самоцветный бульвар». На маршруте № 17 отменяются остановочные пункты: «ТЦ "Дирижабль"», «Бульвар Малахова», «Самоцветный бульвар», — пишет ЕМУП «Гортранс».



Добавим, что с 1 марта 2020 года к станции метро «Ботанической» по улице Фучика также направят трамвай №4. Сейчас его кольцо также находится на станции «Южной».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»