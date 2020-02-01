Отделение «Почты России» на Уралмаше временно закрыли из-за ухода на больничный нескольких сотрудников

20:51 | 28.02.2020

Фото: группа «Уралмаш-Эльмаш.рф» / vk.com

В отделении «Почты России» на Уралмаше местные жители уже несколько дней не могут получить посылки и отправить письма. Дело в том, что данный филиал временно закрыли из-за заболевших сотрудников и нехватки персонала.



Как рассказали в пресс-службе регионального отделения «Почты России», временное закрытие вызвано уходом на больничный сразу нескольких сотрудников. Однако работа доставочных участков и адресная доставка почты клиентам отделения до сих пор осуществляется в штатном режиме.



Согласно объявлению, которое повесили на дверях отделения, филиал возобновит работу уже в понедельник, 2 марта. До этого дня отправить письма и получить посылки можно в отделении, которое находится на улице Индустрии, 26А.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»