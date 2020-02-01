В Сысерти благоустроят набережную пруда за 70 миллионов рублей

20:38 | 28.02.2020

Фото: «Агентство развития Сысерти»

В Сысерти за два года благоустроят набережную пруда и старинное здание городского завода. По словам директора «Агентства развития Сысерти» Яна Кожана, стоимость проекта составляет 150 миллионов рублей, из которых 70 миллионов – грант.



Проект благоустройства набережной в Сысерти выиграл всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений, который был организован по поручению президента РФ Владимир Путина. Согласно концепции проекта, около пруда появятся ресторан, суперсовременный коворкинг и туристические сервисы.



Кроме Сысерти в финал конкурса вышли Заречный и Новоуральск. Они тоже получат федеральные средства на реализацию проектов благоустройства. Так, в Заречном пройдет ремонт на Тахановском бульваре, а в Новоуральске – на бульваре Академика Кикоина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»