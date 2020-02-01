В Екатеринбурге представили обновленный проект нового зала филармонии

20:10 | 28.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральской столице представили измененный проект нового зала Свердловской филармонии. Об этом рассказали в департаменте информационной политики области.



В измененном проекте архитекторы из Zaha Hadid Architects учли рекомендации дирижеров, музыкантов горожан. Так, в концепции появилась существующая зеленая зона, расположенная на углу улиц Первомайской и Карла Либкнехта. Ранее на месте этой территории хотели построить паркинг, но в конце концов решили сделать ее под землей, отведенной на строительство нового концертного зала. Также в зале появится оркестровая яма, на строительство которой настаивал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Кроме того, в проект вошел и зал-трансформер, площадь которого составит 350 квадратных метров.



Архитекторы добавили, что идеи концепции зала старались реализовать так, чтобы сохранить историческое наследие столицы Урала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»