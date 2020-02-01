Екатеринбургский метрополитен возьмет кредит на 460,5 миллионов рублей, чтобы отремонтировать вагоны

19:54 | 28.02.2020

Фото: transphoto.org

Руководство екатеринбургского метрополитена ищет кредитную организацию для займа 460, 5 миллионов рублей. Данная документация размещена на официальном сайте госзакупок.



Как сообщил E1.RU директор метрополитена Андрей Панаиотиди, деньги нужны для оплаты ремонта двух составов, которые модернизировали и выпустили на линию. Кроме того, на заводе «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге ремонтируется еще два поезда.



Планируется, что руководство возьмет кредит под залог восьми вагонов метро и административного здания, которое находится на улице Володарского, 3. Рассчитаться с кредитной организацией предприятие планирует до 31 декабря 2027 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»