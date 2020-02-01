Создателю «Красной кнопки» снизили срок содержания под стражей в Екатеринбурге

18:47 | 28.02.2020

Фото: Алексей Колчин для ЕАН

Свердловский областной суд снизил срок содержания под стражей создателя приложения для участников протестных акций «Красная кнопка» Александра Литреева. Напомним, что IT-специалист был задержан в столице Урала после того, как вместе со своей знакомой достал «закладку» с двумя таблетками экстази.



Как сообщает ЕАН, адвокат Алексей Бушмаков запросил заменить пребывание Литреева в СИЗО на домашний арест. В качестве места ареста он представил в суд об аренде квартиры в доме, расположенном на улице Луначарского. Также в здание суда пришел человек, заявивший, что готов при необходимости помогать с доставкой продуктом.



Сам задержанный сообщил, что сейчас его тяжелобольная мать находится в частной клинике под Санкт-Петербургом, а он обеспечивает ее лечение.



Однако прокурор настаивал на аресте, заявляя, что Литреева постоянно в России не проживает и регистрации не имеет. Кроме того, он подчеркнул, что заказано было несколько «закладок», и судьба остальных пока неизвестна.



В конце концов суд вынес решение, что Литреев останется в СИЗО, но срок его содержания под стражей снизят до 23 марта. Таким образом, задержанный пробудет в СИЗО в рамках срока дознания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»