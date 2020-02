Екатеринбург вновь принимает бизнес-спикера мирового уровня

17:32 | 28.02.2020

Программу интеллектуальных мероприятий для бизнеса от Екатеринбург-Экспо продолжит лидер рейтинга Global Gurus Маршалл Голдсмит



Маршалл Голдсмит - один из самых авторитетных бизнес-консультантов современности, занимает первое место в мировом рейтинге коучей и бизнес-тренеров Global Gurus, входит в ТОП 5 лучших консультантов для высшего руководства по версии Forbes и является наиболее авторитетным мыслителем в области лидерства по версии The Economist.



Центральным событием 2020 года станет полнодневный семинар одного из самых авторитетных бизнес-консультантов современности - Маршалла Голдсмита. Его тема особенно актуальна в период, когда мировая экономика стоит на пороге очередного кризиса - «Лидер и команда: Как выживать и расти на нерастущем рынке". Мероприятие пройдет 6 июня при поддержке Правительства Свердловской области и непосредственном участии представителей Министерства инвестиций и развития. В качестве организатора вновь выступит "Центр бизнес-образования" (ЦБО).



Это уже второе событие из цикла «Как построить несокрушимую компанию: Идеи, стратегии, инструменты, кейсы» от выдающихся бизнес-мыслителей современности на базе Екатеринбург-Экспо, стартовавшего в ноябре минувшего года семинаром Ицхака Адизеса. Семинар Маршалла Голдсмита - это возможность провести углубленный разбор темы лидерства, создания эффективных команд и управления ими, с экспертом с более, чем 40-летним опытом консультирования гражданских и военных структур транснационального и мирового уровня. Участниками события станут лидеры крупнейших государственных и коммерческих предприятий России: собственники и ТОП-менеджеры региональных и транснациональных компаний, уникальных стартапов и представители муниципальных и региональных властей.



Программа Ицхака Адизеса подтвердила, что семинары экспертов международного уровня с опытом консультирования транснациональных компаний по-прежнему актуальны для России, а Екатеринбург обладает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы собирать на своих площадках ТОПов со всей страны. Поэтому было принято решение о проведении пролонгированного цикла семинаров выдающихся бизнес-мыслителей современности под общим названием «Как построить несокрушимую компанию». Таким образом в ближайшие 2-3 года Екатеринбург-Экспо примет на своей площадке самых ярких представителей различных областей мирового бизнес-консалтинга, занимающих первые позиции в наиболее авторитетных рейтингах. "Все компании, которые можно назвать несокрушимыми во времени (100+ лет) сейчас находятся за пределами России — и это очень печально. Мы всерьез намерены изменить это", - отмечает генеральный директор "Центра бизнес-образования" Ольга Жигальцова.



О Маршалле Голдсмите:

- Самый влиятельный мыслитель в области лидерства The Economist.

- Один из самых авторитетных бизнес-консультантов в мире, работающий с ТОП-ами по схеме «оплата по результату»

- Имеет 40-летний опыт консультирования клиентов, среди которых World Bank, Ford Motor Company, Intel, WALMART, Сбербанк, а также - армия США

- Профессор Дартмутской Школы Бизнеса, разработавшей программу МВА

- Доктор философии, автор 40 книг по менеджменту и лидерству изданных на 32 языках



Входит в такие рейтинги, как:

- ТОП 15 величайших бизнес-мыслителей мира по версии The Times

- ТОП 10 наставников для высших руководителей The Wall Street Journal

- ТОП 5 самых влиятельных консультантов для высшего руководства Forbes

