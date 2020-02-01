Движение на перекрестке улиц Тенистой и Соболева в Екатеринбурге закроется почти на 2 недели

18:09 | 28.02.2020

Фото: novygorod.info

В уральской столице с 3 по 15 марта закроется движение транспорта на перекрестке улиц Тенистой и Соболева. Ограничение связано со строительством улицы Краснолесья, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Горожан попросили с уважением отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на новые знаки и указатели. Планировать свой маршрут жителям города следует заранее.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»