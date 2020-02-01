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17:47 | 28.02.2020

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Екатеринбурге 1 марта пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня прав потребителей

В уральской столице и других городах Свердловской области уже 1 марта пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня прав потребителей. Уральцы смогут принять участие в лекциях, круглых столах, семинарах, викторинах, опросах и конкурсах, направленных на повышение потребительской грамотности.

В этот день в екатеринбургском ТЦ «Радуга-парк» состоятся мероприятия, на которых свердловчане смогут приобрести эко-привычки по раздельному сбору мусора и использованию эко-тары и упаковки. Также организаторы мероприятия расскажут гостям о эко-привычках, а победителям конкурсов будут вручены эко-сумки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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