В Свердловской области представили дизайн Единой социальной карты

16:28 | 28.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области членам Общественного совета министерства социальной политики представили дизайн Единой социальной карты, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



В основу дизайн-концепции карты взяли малахит, являющийся одним из символов Урала, об этом рассказал представитель компании-разработчика Илья Крупин.



«Внедрение на территории Свердловской области Единой социальной карты повысит эффективность, доступность и качество предоставления мер социальной поддержки за счет применения современных информационных технологий», - отметили в департаменте информполитики.



С помощью электронной карты свердловчане смогут оплачивать товары, работы и услуги. Обслуживать её будет платежная система «Мир».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»