В Екатеринбурге стартовал зимний фестиваль ГТО

16:13 | 28.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице на базе спортивного комплекса «Калининец» стартовал муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



В торжественной церемонии открытия соревнований принимали участие начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, а также директор комплекса «Калининец» Владимир Нагибин.



Проверять уровень своей физподготовки будут более 300 спортсменов. В первый день им предстоит пробежать дистанцию на лыжах, пробежать 30 метров, сдать нормативы по отжиманиям, подтягиваниям, наклонам вперед, прыжкам в длину с места и плаванию. Завтра, 29 февраля, спортсмены пройдут такие испытания как: поднимание туловища из положения лёжа, челночный бег и бег на длинные дистанции.



Победителей и призеров фестиваля наградят кубками, медалями и дипломами администрации города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»