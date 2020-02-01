На постройку Дворца дзюдо в Екатеринбурге потратят почти 2 млрд рублей

15:44 | 28.02.2020

Фото: orengorsport.ru

Летом в уральской столице начнется строительство Многофункционального комплекса Дворца дзюдо в Академическом. Как передает «РосТендер», на возведение объекта будет потрачено 1 млрд 93 млн рублей из областного бюджета.



Аукцион проводит Управление капстроительства Свердловской области. Победителя конкурса назовут 6 марта.



Согласно договору, подрядчик к 1 июня должен будет подготовить рабочую документацию, а летом начать строительство. Сдать объект нужно будет через 33 месяца после заключения контракта.



Планируется, что трехэтажное здание будет выдержано в стиле японской традиционной архитектуры. Его площадь будет составлять 15,6 тысяч квадратных метров. В комплексе будет зал с трибунами, тренировочный зал и тренажерный зал. В Дворце будут проходить соревнования уровня чемпионата Европы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»