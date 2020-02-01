Новости дня
15:15 | 28.02.2020
Фото: ОТВ
Свердловский криминальный авторитет не смог выйти на свободу
Попытки выйти на свободу Николай Смовж предпринимает неоднократно, но прокуратура выступает против, указывая на то обстоятельство, что его заболевание диагностировано до совершения им особо тяжких преступлений.
Напомним, что 23 мая 2016 года Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор Смовжу. Ему назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима за организацию и участие в убийстве 4 человек.
© «Вечерние ведомости»
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