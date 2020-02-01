Свердловский криминальный авторитет не смог выйти на свободу

15:15 | 28.02.2020

Фото: ОТВ

Криминальный свердловский авторитет Николай Смовж (он же «Палыч») отбывающий наказание за организацию убийства, не смог добиться освобождения из колонии. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Синарского районного суда Каменска-Уральского согласно которому Смовжу было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении в связи с состоянием здоровья.



Попытки выйти на свободу Николай Смовж предпринимает неоднократно, но прокуратура выступает против, указывая на то обстоятельство, что его заболевание диагностировано до совершения им особо тяжких преступлений.



Напомним, что 23 мая 2016 года Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор Смовжу. Ему назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима за организацию и участие в убийстве 4 человек.

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