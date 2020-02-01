В «Эрмитаж-Урал» поместят 15 тысяч произведений искусства

15:12 | 28.02.2020

Фото: mag.relax.ua

Новое здание культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» будет вмещать 15 тысяч произведений искусства. Посетители смогут увидеть их в ноябре этого года.



Как передает Ура.ру со ссылкой на заместителя гендиректора государственного Эрмитажа Алексея Богданова, посетители смогут увидеть их в ноябре этого года. В центре будут проводиться научные встречи, выставки и музейно-образовательные программы.



Напомним, что центр «Эрмитаж-Урал» будет состоять из двух зданий: особняка 1912 года на улице Вайнера и пристроя из железобетонных и стеклянных конструкций. Экспозиция будет размещена в особняке.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»