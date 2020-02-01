В Екатеринбурге нашли пропавшего школьника

14:46 | 28.02.2020

Фото: Uralweb.ru

В уральской столице нашли 12-летнего Мусифуллина Аскара, ушедшего из дома днем 26 февраля. По данным отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, с ребенком все в порядке: он был в подъезде дома на улице Калинина и собирался остаться в гостях у друга.



Отца мальчика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, так как он несвоевременно рассказал о пропаже сына. Кроме того, с самим Аскаром провели профилактическую беседу.



Стоит отметить, что ранее мальчик уже уходил из дома.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»