В администрации Екатеринбурга рассказали о программе масленичных гуляний

14:37 | 28.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В пресс-службе уральской столицы рассказали о программе празднования Масленицы. Главной площадкой для горожан станет ЦПКиО имени В.В. Маяковского.



Мероприятия будут проводиться 29 февраля и 1 марта. Жители Орджоникидзевского района смогут также отпраздновать Масленицу в поселке Садовый на площадке перед Культурно-досуговым центром «Садовый», там гуляния начнутся в субботу в 12 часов или в 14 часов на площадке перед ЦК Орджоникидзевский.



В Чкаловском районе мероприятия будут проводиться перед ЦК «Экран», а в Железнодорожном районе перед административным зданием в поселке Северка.



1 марта гуляния пройдут на придворовой территории в посёлке Исток, на площадке перед Центром культуры «Урал», на площадке перед Культурно-досуговым центром «Дружба», на площадке перед Домом культуры «Елизаветинский», на площадке перед Центром культуры «Горный Щит» в селе Горный Щит, на площадке перед Домом культуры «Совхозный» в посёлке Совхозный, на придворовой территории, на площадке перед зданием ДЮСШ «Виктория», на площадке перед Центром культуры и искусств «Верх-Исетский» и в парке семейного отдыха «Эльмашевский».



Основные мероприятия в этот день пройдут в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Там горожане смогут увидеть шоу-программу сразу на четырех подиумах-блинах с выступлениями различных творческих коллективов. Начало праздника состоится в 11:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»