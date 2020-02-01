Средняя зарплата в Свердловской области превысила 50 тысяч рублей

14:16 | 28.02.2020

Фото: freepik.com

По данным Свердловскстата, среднемесячная зарплата свердловчан в декабре 2019 года достигла 50,9 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с декабрём 2018 года она выросла на 7,6 %.



Самые высокие зарплаты получили финансисты и страховщики (126,6 тыс. рублей; +14,5%), а самые низкие – работники гостиниц и предприятий общественного питания (25,8 тыс. рублей; +5,8%). Больше всего за год выросли заработки специалистов в сфере информации и связи – на 15,4% до 61,8 тыс. рублей. Наименее заметным был рост зарплат у учёных (+2,4%; 89,4 тыс. рублей).



В декабре уральцы получили самые высокие зарплаты в году. В этом месяце их средний размер впервые за год превысил отметку в 50 тысяч рублей. В среднем за минувший год зарплаты в регионе составили 40,9 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»