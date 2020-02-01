В Екатеринбург привезли сотни тонн цветов

13:57 | 28.02.2020

Фото: Уральское таможенное управление

К Международному женскому дню в Екатеринбург доставили уже 300 тонн цветов. Сегодня в грузовой терминал Кольцово прибыл второй подобный чартерный рейс за последнюю неделю.



На борту самолёта находились 100 тонн тюльпанов, роз, гербер и астромелий. Кроме того, в этом году в столице Урала оказались сирень и ранункулюсы.



Отметил, в пятёрку ведущих стран-экспортёров вошли Италия, Эквадор, Нидерланды, Кения и Испания. В прошлом году место Нидерландов занимала Колумбия. При этом все воздушные судна с цветами прилетают из Нидерландов, но грузы собраны из других стран.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»