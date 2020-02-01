Свердловские приставы взыскали в бюджет более 5 миллиардов рублей

13:19 | 28.02.2020

Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в 2019 году взыскали в консолидированный бюджет Российской Федерации 5 миллиардов 72 миллиона рублей, из них 3 миллиарда 506 миллионов налоговых задолженностей, 925 миллионов 337 тысяч рублей административных штрафов, исполнительского сбора 526 миллионов 733 тысяч рублей. Эти данные были озвучены на заседании коллегии регионального УФССП России 28 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.



В УФССП отмечают, что в 2019 году находилось на исполнении 3 миллиона 446 тысяч исполнительных производств. Окончено и прекращено 1 миллион 805 тысяч исполнительных производств, что на 33 % больше, чем в 2018 году. С должников взыскано свыше 19 миллиардов рублей.



Исполнение требований исполнительных документов в 2019 году было обеспечено за счет принятия судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения. Так, общая сумма денежных средств, полученных от обращения взыскания на имущество должников, составила 1 миллиард 138 миллионов рублей.



В праве выезда из Российской Федерации ограничено более 212 тысяч должников, что на 56 тысяч должников (35%) больше, чем в 2018 году. В результате временного ограничения права на выезд из Российской Федерации за прошедший год должниками погашена (в том числе частично) задолженность на сумму свыше 948 миллионов рублей.



По итогам работы в 2019 году выдворено за пределы Российской Федерации 2 266 иностранных граждан. Сумма, затраченная на приобретение проездных билетов для лиц, выдворенных Управлением за пределы Российской Федерации, составила 30 миллионов 865 тысяч руб., из которых только 5 миллионов 557 тысяч рублей выделено из средств Федерального бюджета, остальные 25 миллионов рублей за счет средств выдворяемого или его родственников.

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