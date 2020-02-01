Екатеринбург продолжает борьбу с выпавшим снегом

12:55 | 28.02.2020

Фото: dana96.ru

В Екатеринбурге сегодня выйдут на улицы 379 рабочих. Убирать снег им поможет 176 единиц техники.



За минувшую ночь на снегоприемные полигоны вывезено порядка 6,3 тонн снега. Помимо прочего, на дороги города было высыпано более четырех тонн противогололёдных материалов и 11 тонн мелкофракционного щебня.



В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что особое внимание коммунальщики уделят маршрутам общественного транспорта, гостевым маршрутам, подъездам к больницам, школам и детским садам.



«В связи с плюсовыми температурами администрация ещё раз предупреждает управляющие компании и собственников зданий о необходимости своевременной очистки крыш и козырьков многоквартирных домов от снежной массы», - говорится в сообщении мэрии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»