В Первоуральске продолжаются поиски пропавшего в прошлом году школьника

12:43 | 28.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Первоуральске второй месяц продолжаются поиски 18-летнего Антона Печеркина. Он шел на электричку со школьной вечеринки и пропал, сообщает СКР по Свердловской области.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, прямые, короткие, глаза карие, губы толстые, подбородок прямой, уши прилегающие. В качестве особых примет указаны шрам на левой брови, левая бровь частично обрита, левое ухо проколото, серьга в виде креста.



На момент пропажи был одет в темную толстовку с капюшоном, черную куртку без капюшона, черные зауженные джинсы, темно-синие кеды.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего молодого человека или об обстоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить сведения по телефонам в Первоуральске: 8(3439) 62-89-44, 8 (3439) 64-82-21 или по линии «02».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»