В Екатеринбурге стая собак искусала 12-летнюю девочку

12:23 | 28.02.2020

Фото: ngzt.ru

На улице 8 марта, в Ботаническом районе Екатеринбурга, стая из шести собак искусала 12-летнюю девочку.



Инцидент произошел недалеко от ботанического сада УрО РАН и трамвайной остановки «Улица Академика Шварца». Мать пострадавшей рассказала, что ребенка укусили несколько раз за ногу. «Собаки – бродячие – несколько крупных и несколько мелких», – комментирует родитель.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»