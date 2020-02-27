ГИБДД Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего пожилого мужчину

12:04 | 28.02.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего на улице Академика Бардина.



Инцидент произошел 26 февраля напротив автобусной остановки «Ясная». Автомобиль сбил 59-летнего мужчину, переходившего проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии у пострадавшего диагностировали перелом руки. А водитель, допустивший наезд, скрылся с места происшествия.



Момент наезда могли увидеть другие прохожие, также происшествие могло попасть на видеорегистраторы проезжающих мимо автомобилей. ГИБДД просит всех, кто располагает какой- либо информацией об обстоятельствах этой аварии, просьба, позвонить по телефону: 8 912 298 01 04. Конфиденциальность гарантируется.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»