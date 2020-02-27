Новости дня
11:12 | 28.02.2020
Фото: yandex.ru
В Свердловской области осудят мошенников, укравших из областного бюджета миллион рублей
Как сообщает прокуратура Свердловской области, по версии следствия, в период с декабря 2013 года по август 2016 года аферисты узнали, что в Краснотурьинске на строительство многоквартирного дома для детей-сирот выделено 84,8 миллионов рублей.
Будучи управляющей ООО «Стройреконструкция», женщина использовала подконтрольные ООО «Стройреконструкция» и «Стройавтоматизация-НТ» с целью хищения денежных средств областного бюджета Свердловской области. В результате мошеннических махинаций подсудимые заключили с ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» государственные контракты на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (по секциям) в г. Краснотурьинске для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После чего обвиняемые ввели в заблуждение представителей Фонда жилищного строительства, представив его сотрудникам фиктивные акты приемки выполненных работ формы № КС-2 и фиктивные справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3, а также иную фиктивную документацию.
В результате аферистам перечислили 1,1 миллион рублей, причем на счета организаций, не имеющих отношения к строительству дома.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.
Напомним, прокурорская проверка по данному уголовному делу началась еще в 2017 году.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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