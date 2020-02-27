Стали известны новые подробности Ural Music Night-2020 в Екатеринбурге

10:30 | 28.02.2020

Фото: yandex.by

Организаторы Ural Music Night-2020 озвучили имена еще трех хедлайнеров фестиваля и место, где расположится новая площадка.



Сообщается, что 26 июня в столице Урала у памятника The Beatles (ул. Горького, 8,) появится долгожданная площадка для битломанов, где выступят группы Billy’s Band (Санкт-Петербург), «Старый приятель» (Москва) и Zebra Band.



По данным организаторов мероприятия, специально для фестиваля московская группа готовит новую программу, основанную на творчестве The Beatles. Также особым сюрпризом для истинных ценителей творчества ливерпульской четвёрки станет выступление Zebra Band, которая сыграет весь альбом «Abbey Road» (12 студийный альбом британской рок-группы).



Директор Ural Music Night Евгений Горенбург отметил, что Beatles-площадка будет организована при поддержке Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге. Добавим, международный фестиваль получит в этом году из фонда президентских грантов почти 40 миллионов рублей.



Мероприятие пройдёт в ночь с 26 на 27 июня.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»