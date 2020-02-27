В Краснотурьинске горела квартира в многоэтажном жилом доме

09:50 | 28.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Краснотурьинске горела квартира, расположенная на первом этаже пятиэтажного жилого дома. На площади 10 квадратных метров огнём повреждены стены, межэтажное перекрытие и домашнее имущество хозяев жилища.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:44 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 01:30. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»