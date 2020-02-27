Свердловский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак барсом»

09:35 | 28.02.2020

Фото: пресс-служба «Автомобилиста»

Накануне, 27 февраля, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 0:3.



Забросив в каждом из периодов по шайбе, «Автомобилист» одержал сухую победу - 0:3. В составе екатеринбуржцев отличились Джефф Плэтт, Найджел Доус и Ефим Гуркин.



Пребывание на первой строчке в общей турнирной таблице сделало для казанцев эту игру принципиальной, однако «шоферы» лишили «Ак Барс» чемпионства и казанский клуб остался на второй строке, уступив московскому ЦСКА одно очко.



Напомним, что на следующей неделе стартует плей-офф. В первом раунде «Автомобилист» встретится с «Сибирью».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»