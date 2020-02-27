В Екатеринбурге пропал 14-летний подросток

09:10 | 28.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, пропал 14-летний Станислав Бурлаченко. Он ушел из дома 27 февраля и так и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В качестве особой приметы отмечается картавость подростка.



На момент пропажи был одет в коричневую шапку, синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны и черные ботинки. С собой имеется рюкзак черного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении Станислава, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»