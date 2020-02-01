В Екатеринбурге 7-летнего мальчика высадили из автобуса

19:55 | 27.02.2020

Фото: ekburg.tv

В уральской столице рано утром первоклассника высадили из автобуса из-за того, что у него не прошла оплата Е-Картой. За это кондуктора оштрафовали на 3 тысячи рублей.



Инцидент случился в автобусе маршрута №53 на остановке на улице Восстания, об этом рассказали на портале Е1. Тетя мальчика посадила ребенка на транспорт и осталась на остановке ждать свой автобус, однако ребенка выгнали из автобуса, так как терминал кондуктора не смог пробить оплату. Мальчик вышел, напугался и заплакал.



Тетя ребенка посадила его на следующий автобус, где оплата по Е-Карте прошла без проблем.



Родственники ребенка обратились в обслуживающую компанию «Форт-Транс», чтобы разобраться в произошедшем. Там рассказали, что, по словам кондуктора, ребенок сам вышел из автобуса. С сотрудником провели воспитательную беседу и назначили ему штраф.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»