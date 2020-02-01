В Екатеринбурге ушел из дома 12-летний мальчик

19:31 | 27.02.2020

Фото: Uralweb.ru

В уральской столице разыскивают 12-летнего мальчика, ушедшего из дома днем 26 февраля. Местонахождение Мусифуллина Аскара неизвестно до сих пор.



Как передает портал Uralweb.ru, у мальчика плотное телосложение, рост 168 см и светло-русые волосы.



Последний раз школьника видели одетым в черную толстовку с капюшоном, черные брюки с белыми надписями по бокам и голубые полукеды.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Аскара, просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-07 или 02

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»