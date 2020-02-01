Назначен главный арбитр матча ЦСКА – «Урал»

19:01 | 27.02.2020

Фото: ФК «Урал»

Назначена судейская бригада первого матча «Урала» после зимнего перерыва. Главным арбитром встречи екатеринбуржцев с московским ЦСКА в 20 туре РПЛ станет Павел Кукуян из Сочи.



Кукуян также работал на матче «Урала» с ЦСКА в Екатеринбурге. Напомним, та встреча завершилась победой москвичей. Кроме того, рефери судил игру «Урал» – «Динамо», где победу также одержали соперники.



Отметим, игра «Урала» с ЦСКА пройдет 29 февраля, в субботу в 16:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»