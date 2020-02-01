Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает идти на спад

18:20 | 27.02.2020

Фото: news.myseldon.com

В Свердловской области с 24 по 16 февраля зарегистрировано 20,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Как рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора, это ниже уровня аналогичного периода прошлой недели на 22%.



В Екатеринбурге ОРВИ заболели 8,5 тысячи человек, что на 20% ниже уровня прошлой недели.



В Роспотребнадзоре также напомнили, что в регионе по-прежнему контролируют ситуацию с коронавирусной инфекцией. Медики проводят профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения болезни.



На сегодняшний день врачи контролируют состояние 221 гражданина, вернувшегося из КНР.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»