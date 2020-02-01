Баскетболистки УГМК разгромили турецкий «Чукурова» в Екатеринбурге

18:00 | 27.02.2020

Фото: basket.ugmk.com

Баскетбольный клуб УГМК обыграл турецкий «Чукурова» в Екатеринбурге в рамках матча Евролиги, об этом рассказали в пресс-службе уральской команды.



Самыми результативными в игре стали Раиса Мусина, Бреанна Стюарт, Джонквел Джонс, Элли Куигли, Бриттни Грайнер, Эмма Меессеман, и Кортни Вандерслут.



Уральским баскетболисткам к большому перерыву удалось добиться преимущества в счете в 50 очков, он составил 64:14. Завершилась игра со счетом 112:37.



В следующий раз екатеринбургскому клубу предстоит встретиться с командой из Московской области «Спарта энд К». Игра пройдет 1 марта в ДИВСе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»