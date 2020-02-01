ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность группы свердловчан, причастных к незаконному обороту оружия

17:07 | 27.02.2020

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ РФ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы свердловчан, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе, модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги.



В результате проведенных обысков в местах проживания участников группировки и их работы представители власти изъяли 17 единиц огнестрельного оружия: автомат «АК-74», пистолет - пулемет «CZ-25», 15 пистолетов и револьвер («ПМ», «ТТ», «Наган»), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), а также приспособление для бесшумной стрельбы, более 250 патронов различного калибра.



Также выявлена и арестована подпольная мастерская по модернизации средств вооружения, оснащенная специализированным оборудованием.



Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»