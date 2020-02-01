Под Первоуральском сгорел автомобиль

16:28 | 27.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на Московском тракте в Первоуральском городском округе горел моторный отсек автомобиля «Suzuki».



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Пожар потушен в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»