В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку

15:15 | 27.02.2020

Фото: 2gis.ru

Недалеко от цирка в Екатеринбурге водители автобусов устроили драку. Такая информация появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте.



Один из подписчиков группы сообщает, что водитель автобусного маршрута №056 выбежал из транспортного средства, подошел к автобусу, следовавшему маршрутом №018, и начал бить его по лицу, пока тот сидел. Тогда водитель рейса 018 начал закрывать дверь, однако работник 056 маршрута продолжал агрессию.



В итоге, водитель маршрута №018 вышел из-за руля и началась жестокая потасовка.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»