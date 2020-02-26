Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника

13:49 | 27.02.2020

Фото: yandex.kz

Жительница села Арти спасла мужа, когда на него накинулся агрессивный собутыльник с ножом. Супруг получил несколько ножевых ранений, поэтому пьяный дебошир пойдет под суд.



СУ СКР по Свердловской области сообщает, что инцидент произошел в ноябре 2019 года. Тогда нетрезвый пенсионер поссорился со знакомым и напал на него, вооружившись ножом. Агрессор повалил товарища на пол, сел на него и ударил холодным оружием не менее четырех раз. В этот момент жена пострадавшего сумела оттащить нападавшего. Пока женщина отвлекала пьяного мужчину, супруг выбежал из дома и спрятался во дворе. Злоумышленник попытался угрожать и ей, но сельчанка пригрозила ему полицией. Тогда он покинул дом.



Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что преступник был найден по горячем следам, однако тот не мог вспомнить произошедшего, так много он выпил. «Не вмешайся в конфликт жена потерпевшего, которая в пиршестве участия не принимала, находясь в соседней комнате, эта история наверняка завершилась бы трагически. Женщина храбро бросилась на выручку супруга несмотря на то, что злоумышленник с ножом в руках требовал, чтобы она ушла, иначе он и её отправит туда, откуда не возвращаются», – отметил полковник Горелых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»