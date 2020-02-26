«Уральские авиалинии» запускают новый беспосадочный рейс Якутск – Екатеринбург

13:05 | 27.02.2020

Фото: news.yandex.ru

С 19 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый беспосадочный рейс Якутск-Екатеринбург. Пассажиры смогут прямым рейсом добраться до уральской столицы, а далее – в Санкт-Петербург и обратно.



Как сообщает пресс-служба авиакомпании, программа рассчитана до 21 октября 2020 года. Рейсы будут выполняться по средам (Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург) и по вторникам (Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск).



Отмечается, что на данных рейсах доступны субсидированные тарифы. Так, полёт в одну сторону из Якутска в Екатеринбург или обратно по спецтарифу обойдётся в 6 000 рублей (стоимость обычного билета составляет 14 865 рублей). Из Якутска в Санкт-Петербург или обратно – в 7000 рублей (обычный билет - 16 100 рублей). Пособие распространяется на молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих. Детям до 12 лет – скидка 25%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»